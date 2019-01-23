رياضيون: ما دام بوخالد حضر.. جمهورنا مالك عذر

المصدر: دبي ـ عز الدين جاد الله

أكد مغردون أن الفرحة بتأهل «الأبيض» بعد الفوز على قيرغيزستان أول من أمس 3 - 2، أصبحت فرحتين بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللقاء، مما كان له بالغ الأثر في منح الطاقة الإيجابية لمنتخبنا، مؤكدين أن الجمهور ليس له عذر في حضور لقاء أستراليا المصيري.

وكتب الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك لشعب الإمارات الفوز والتأهل وبحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد التأهل صار أجمل ولله الحمد، مبروك يا عيال زايد الفوز، والقادم أصعب، جمهور الإمارات المنتخب في انتظار دعمكم».

وكتب عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي على «توتير»: «حضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، بين الجماهير مشجعاً للمنتخب أكبر حافز للوقوف مع ممثل الوطن لنا جميعاً، شكراً سيدي شكراً يا قلب الوطن».

وعلق غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم قائلاً: «ما دام بوخالد حضر، جمهورنا مالك عذر، كل التوفيق لمنتخبنا مع أستراليا، الحضور الجماهيري في استاد هزاع بن زايد موضوع، والتوقف عن السلبية مطلب، والثقة في رجال الأبيض.. مطلب، مبروك الفوز والتأهل لدور الثمانية، مبروك يا رجال الأبيض العزيمة والثقة رأس مال، بها انتصرتم يا عيال زايد في أرض الملعب والبعض للأسف خارج الملعب يفتقدها».

وقال المعلق فارس عوض: «الإمارات في دور الثمانية، مبروك لجماهير الأبيض الحبيب، مبروك يا بوخالد مبروك لعيال زايد».

وأطلقت جماهير «الأبيض» أمس هاشتاق حملة «# 25 ألف لعيون _ بو خالد للقاء أستراليا» يوم الجمعة المقبل في استاد هزاع بن زايد بالعين.

وقال مبارك عوض بن محيروم نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس شركة كرة القدم السابق بنادي بني ياس: «ألف ألف مبروك، أداء مميز ومقنع للمنتخب، والقادم أفضل إن شاء الله»، وغرد عادل درويش مدير المكتب الإعلامي لنادي الوصل السابق: «فالنا الفوز والتوفيق أولاً وأخيراً من عند الله وحده، الجمعة جمعتنا كرياضيين ومحبين لكرة القدم في دار الزين».

وغرد المعلق علي سعيد الكعبي: «الحمد لله، فرحة بعد معاناة، نحن في ربع النهائي، هذا وقت دعم الأبيض، تخطينا المهم وبقي الأهم، شكراً إسماعيل مطر، أنت حكاية جميلة سنرويها بفخر للأجيال القادمة».

وغرد القطب الوصلاوي د. علي محمد العامري قائلاً: «ألف مبروك فوز منتخب الإمارات ، بإذن الله تتواصل الانتصارات»، وقال حميد فاخر لاعب العين والمنتخب السابق: «لا يضاهي فرحة وطن سوى فرحة ووقفة وبسمة وطن».