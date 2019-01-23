81% ..التبديل الرابع مفيد

المصدر: دبي-علي شدهان

أجمع 81% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، على أن تبديل اللاعب الرابع في مباريات بطولة الأمم الآسيوية 17 المتواصلة حالياً في الإمارات، يعتبر قراراً مفيداً، فيما يرى 19% خلاف ذلك.

وطرحت البيان على متابعيها ، سؤالاً محدداً مفاده «ما رأيك بقرار التبديل الرابع في مباريات كأس آسيا؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 95% يرون أن القرار مفيد، فيما يرى 5% العكس، بينما يرى 82% عبر «تويتر» أن القرار مفيد، في مقابل 18% يرون خلاف ذلك، فيما يرى 66% من المستطلعين عبر «فيسبوك»، أن القرار مفيد، في مقابل 34% يرون العكس.