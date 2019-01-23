صحافي كفيف يرى بعيون صديقه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يعتز الصحفي ماني دجازمي مراسل إذاعة «بي بي سي» البريطانية، بتواجده الحالي لتغطية فعاليات كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات، ورغم كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقدان نعمة البصر، إلا أنه يعمل في المجال الرياضي، ويستعين بمرافقه وصديقه ريتشارد بادولا، والذي يصف له المباريات، ويختار معه اللاعبين المميزين لإجراء حوارات معهم.

تواجد ماني في المنطقة المختلطة لمباراة منتخبي الأردن وفيتنام لإجراء لقاءات صحفية عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين، وانتهت لمصلحة فيتنام بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم.