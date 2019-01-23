«الأخضر» يؤكد صحة مشاركة الشمراني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نفى الاتحاد السعودي الأنباء التي ترددت حول عدم قانونية مشاركة اللاعب حمدان الشمراني، مع الأخضر في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي «يود الاتحاد السعودي لكرة القدم، التأكيد على أن ما أثير بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب المنتخب الوطني الأول حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارٍ عن الصحة»، وأضاف أنه يملك من المستندات الدولية الرسمية ما يؤكد قانونية مشاركة الشمراني قبل خوض البطولة.

وتردد امس أنباء عن عدم قانونية مشاركة الشمراني مع الأخضر في النهائيات، بعد أن تلقى بطاقة حمراء في آخر مباراة للمنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 سنة في الصين، وأنه لم ينفذ عقوبة الإيقاف قبل كأس آسيا 2019.