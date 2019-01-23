«الآسيوي» يكرّم إدارة استاد راشد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة استاد راشد على مشاركتها في استضافة مباريات كأس آسيا 2019، بعد نهاية سلسلة المباريات المقررة على الملعب أمس، بمواجهة البحرين وكوريا الجنوبية في دور الـ16. وقام لي جين تواه رئيس وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استاد راشد، بتسليم درع الاتحاد القاري التذكاري إلى ناصر العبيدلي المنسق العام لاستاد راشد.

سبق واستضاف استاد راشد 3 مباريات في دور المجموعات، إضافة إلى لقاء الأمس، ومن المقرر أن يعود شباب الأهلي إلى خوض مبارياته المحلية على أرض ملعبه الرئيسي، بداية من يوم 15 فبراير المقبل، بمواجهة ضيفه عجمان ضمن الجولة الـ15 لدوري الخليج العربي.