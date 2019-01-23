وفد إعلامي كبير يرافق فيتنام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يرافق وفد إعلامي كبير بعثة المنتخب الفيتنامي خلال مشاركته في نهائيات كأس أمم آسيا المقامة في الإمارات بمشاركة 24 منتخبناً.

وقال أحد الصحافيين الفيتناميين إن ثقة الشارع الرياضي في المنتخب الوطني، جعلت مختلف وسائل الإعلام الفيتنامية تهتم بمشاركته في البطولة وتوفد العديد من مراسليها إلى الإمارات لتغطية ما تبقى من مشوار المنتخب في البطولة.

خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققها المنتخب في البطولة الحالية، وكذلك المستويات الفنية والنتائج التي بدأت تحصدها الكرة الفيتنامية آخر عامين، ما زاد شعبيتها في هذا البلد الآسيوي الذي يطمح إلى أن يكون قطباً جديداً في عالم كرة القدم، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

ونجح «التنين الذهبي» في بلوغ ربع النهائي على حساب المنتخب الأردني بركلات الترجيح 4-2 الأحد الماضي.