كريستنين: مشاركة قيرغيزستان لن تكون الأخيرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أبدى الكسندر كريستنين مدرب قيرغيزستان، رضاه عما قدمه منتخب بلاده بشكل عام في أول مشاركة له في النهائيات الآسيوية، مؤكداً أن قيرغيزستان حققت مكاسب عدة من خلال هذه المشاركة أهمها اكتساب الخبرات، وخوض تجارب قوية في أكبر بطولة قارية على مستوى آسيا، معرباً عن ثقته بأنها لن تكون المشاركة الأخيرة لقيرغيزستان وأن المنتخب القيرغيزستاني سيلعب بشكل أفضل في المستقبل.

وقال: «أود تهنئة جميع مواطني قيرغيزستان والمشجعين وأشكر كل اللاعبين والطاقم الإداري والطبي وكل من كان يعمل معنا خلال البطولة على العمل الرائع الذي قاموا به، لكن لسوء الحظ نحن الآن خارج البطولة، وأود كذلك أن أهنئ الإمارات على تأهلهم».

ظهور جيد

وأضاف: «قيرغيزستان كانت تستحق الأفضل، والجميع شاهد أداءنا في أرض الملعب، منتخب الإمارات لم يلعب بشكل جيد في المنتصف، وفي الأشواط الإضافية تراجع أداؤنا على مستوى الدفاع وهو ما أدى إلى تسجيل الإمارات لهدف ثالث، وعلى عكس ذلك ظهرنا بشكل جيد في الناحية الهجومية وأضعنا العديد من الفرص، ولكن لا يمكنني القول إننا نادمون على إهدار الفرص ونحن من ارتكبنا الأخطاء التي سجلت منها الإمارات». ورفض كريستنين التعليق على أداء حكم المباراة وركلة الجزاء التي احتسبها في الشوط الإضافي الأول.

مشاركة إيجابية

وعن المكاسب التي حققها منتخب بلاده من المشاركة في البطولة وما يحتاجه مستقبلاً أوضح: «مشاركتنا بشكل عام جاءت إيجابية، وخلال البطولة اكتسبنا الكثير من الخبرات والتجارب التي ستساعدنا في المستقبل، وأكرر مرة أخرى هذه كانت أول مشاركة لنا في كأس آسيا، ولكني متأكد تماماً بأنها لن تكون المشاركة الأخيرة ولدي ثقة بأننا سنظهر بصورة أفضل في البطولات القادمة». واختتم قائلاً: «كرة القدم تتطور حول العالم ودول آسيوية، ولكننا في قيرغيزستان أمامنا رحلة للقيام بها ونتطلع للمستقبل».