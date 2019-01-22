نجاح تجربة «VAR» في 3 مباريات

المصدر: دبي - العوضي النمر

نجحت تجربة استخدام تقنية حكم الفيديو «ڤار VAR»، التي سيتم تطبيقها بداية من دور الثمانية لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، حيث أجريت ثلاث تجارب «أوف لاين» في مباريات دور الـ16 مساء أمس، بين السعودية واليابان، وأستراليا وأوزبكستان، والإمارات مع قيرغيزستان، وتستكمل باقي التجارب خلال مباراتي اليوم بين كوريا الجنوبية والبحرين، وقطر والعراق.

وتأتي تجارب الاتحاد الآسيوي للاطمئنان على جاهزية الأطقم التحكمية الاثنى عشر التي ستتولى إدارة تقنية الفيديو خلال مباريات دور الثمانية، وكذلك الاطمئنان على سلامة وجاهزية المعدات المستخدمة في التقنية سواء في عربة النقل الخارجي أو من خلال الشاشة المتواجدة خارج الملعب والمخصصة لاستخدام حكم المباراة متى تمت الحاجة لذلك.

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وسيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو «ڤار» بداية من دور الثمانية في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حالياً بالإمارات رغم الانتقادات التي وجّهت لقصر استخدام التقنية على الأدوار النهائية بداية من دور الثمانية، وعدم تطبيقها على دور المجموعات، وكان الاتحاد الآسيوي أمام أمرين: إما عدم تطبيق التقنية في البطولة للتكلفة العالية وعدم كفاية الأطقم المدربة والمعتمدة من الاتحاد التشريعي وإلغاء الفكرة، أو تطبيقها في مرحلة جزئية، لذلك جاء القرار بالتطبيق من ربع النهائي.