المنتخب السعودي يشكر الشارقة

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

توجّه لاعبو المنتخب السعودي بالشكر إلى مجموعة الشارقة التي استضافت آخر مباراة لهم في البطولة أمام المنتخب الياباني في ثمن نهائي كأس آسيا 2019، وهي آخر مباراة تستضيفها مجموعة الشارقة، وكانت لفتة جميلة من لاعبي الأخضر السعودي رغم خسارتهم أمس أمام المنتخب الياباني ووداعهم البطولة، لكن لم تُنسهم الخسارة توجيه الشكر للإمارة الباسمة ومن قبل إلى دولة الإمارات واللجان المنظمة للبطولة.

