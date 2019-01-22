الجنيبي: متابعة محمد بن زايد للقاء قادت المنتخب للفوز

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

ثمن عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، التأثير الإيجابي الكبير الذي تركه حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمباراة «الأبيض» أمس، أمام قيرغيزستان التي انتهت بعبور منتخبنا إلى دور ثمن النهائي من كأس أمم آسيا 2019.

موضحاً أن متابعة سموه للقاء شكل حافزاً ودافعاً كبيراً للاعبين، وظهرت بوضوح من خلال الروح القتالية العالية التي ظهروا بها وأكملوا المباراة رغم الأشواط الإضافية بمستوى واحد، مؤكداً أن ذلك لم يكن سيحدث لولا حضور سموه الذي رفع معنويات اللاعبين وأيضاً الجماهير في المدرجات وكانت متابعته سبباً في الفوز دون شك.

وقال الجنيبي: «ما قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة واضحة إلى الجميع بأهمية البطولة وأنه موجود مع المنتخب الوطني ومتابع له وهذا يفرض علينا جميعاً المزيد من الجهد حتى يكون منتخبنا على قدر الطموح والتحدي دائماً».