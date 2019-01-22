«الأبيض» يخسر جهود خليفة مبارك

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعرض خليفة مبارك غانم، مدافع منتخبنا الوطني إلى كسر في الساق اليسرى بعد محاولته إبعاد الهدف الأول الذي أحرزه منتخب قيرغيزستان، مما أدى إلى اصطدامه بالقائم ونتج عن ذلك تعرضه لكسر في ساقه.

وقال حسن سهيل، مشرف المنتخب، إن الفحوصات بينت إصابة غانم بالكسر، مما يعني غياب اللاعب عن صفوف المنتخب وانتهاء مشواره مع الأبيض في الآسيوية، وقال سهيل إن اللاعب يتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة والأشعة بالمستشفى، لإجراء ما يلزم من خطوات طبية.

وحقق منتخبنا الوطني فوزاً غالياً على منتخب قيرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين، وتأهل منتخبنا لربع النهائي لمواجهة حامل اللقب، المنتخب الأسترالي الذي لعب هو الآخر مباراة ماراثونية أمام منتخب أوزبكستان حسمها بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.