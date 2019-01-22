محمد بن زايد يشهد فوز منتخبنا على قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مباراة منتخبنا الوطني أمام قيرغيزستان في ثمن نهائي كأس آسيا، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهله لربع النهائي لملاقاة المنتخب الأسترالي، وشوهد سموه بين المشجعين، مما كان له بالغ الأثر في منح الطاقة الإيجابية لمنتخبنا الوطني، وأيضاً الجماهير التي لم تهدأ.

وغرد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مهنئاً الأبيض، وجاءت تغريدته لتقول: «فرحة جمهور الإمارات اليوم وعشاق الأبيض فرحتان، بحضور الشيخ محمد بن زايد المباراة ومؤازرة منتخبنا، وبالفوز والاقتراب خطوة أخرى من تحقيق الهدف.. مبارك للمنتخب إدارة ولاعبين وكل التوفيق في المواجهة المقبلة».

ونجح «الأبيض» في تخطي عقبة منتخب قيرغيزستان الملقب بـ«صائدي المعيز» وعبره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين، أمس، على استاد مدينة زايد الرياضية، وتأهل منتخبنا الوطني إلى دور الثمانية، ويلتقي استراليا الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

سجل لمنتخبنا الوطني خميس إسماعيل ق 14، علي مبخوت ق 64، وأضاف هدف الفوز أحمد خليل من ركلة جزاء ق 103، بينما سجل ميرلان مورزاييف ق 26، وروستاموف تورسونالي ق91.

بداية

بعد عشر دقائق هادئة، نجح منتخبنا الوطني في التسجيل مبكراً ق 14، وجاء الهدف من ركنية أرسلها كابتن الفريق إسماعيل مطر، تقدم لها خليفة مبارك، وأكملها خميس إسماعيل في المرمى، ليثبت «الأبيض» جدارته بهدف السبق.

في الربع ساعة التالي من زمن الشوط، فضل «الأبيض» الاحتفاظ بالكرة في منطقة الوسط، على الوجه الآخر استغل قيرغيزستان هجمة مرتدة، انتهت إلى ميرلان ميرزيف، وبعد فاصل من المراوغة سجل هدف التعادل ق 26، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

وأجرى الإيطالي زاكيروني مدرب المنتخب الوطني تبديلاً اضطرارياً بإشراك فارس جمعة بديلاً عن خليفة مبارك والذي تعرض للإصابة ق 30.

لعب الخصم بتوازن مع تضييق المساحات والرقابة القوية على مفاتيح لعب «الأبيض» ونجحوا في التضييق على صناعة اللعب من جانب إسماعيل مطر وخلفان مبارك، والتصدي لانطلاقات الظهيرين بندر الاحبابي، والحسن صالح، واضطر علي مبخوت للنزول إلى منتصف الملعب لاستلام الكرة، وبعد محاولات ضعيفة من الأبيض انتهى الشوط الأول 1/‏‏1.

تراجع

ومع انطلاقة الشوط الأول كاد علي مبخوت أن يسجل من رأسية رائعة لكنها مرت بجوار القائم ق 45، كما سدد علي سالمين في المرمى ق 56، وتصدى لها الحارس.

أضاف منتخبنا الوطني الهدف الثاني ق 62 عن طريق الهداف علي مبخوت والذي استلم كرة طولية من عامر عبدالرحمن تقدم بها وأروغ وسجل هدف التقدم، لتتعالى صيحات الجماهير، ويعطي الهدف الدافع المعنوي للأبيض بالخروج بالمباراة إلى بر الأمان، وأجرى زاكيروني تبديله الثالث بالدفع بمحمد أحمد بديلاً عن إسماعيل مطر ق 82.

أدرك قيرغيزستان التعادل ق 90+1 وسجل الهدف روستاموف تورسونالي، ومع انطلاقة الشوط الإضافي أهدر علي مبخوت فرصة هدف، وتبعه بانفراد تام ق 96، ودفع زاكيروني بأحمد خليل بديلاً عن عامر عبد الرحمن ق 99، وأخيراً ابتسم الحظ وعرقل علي مبخوت داخل منطقة الجزاء، ونفذها أحمد خليل ق 103.