زاكيروني: شخصيتنا قوية ودفاع «الأبيض» جيد

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعرب الإيطالي البرتو زاكيروني، مدرب منتخبنا الوطني، عن سعادته بالفوز الذي حققه «الأبيض» على قيرغيزستان مساء أمس، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، موجهاً الشكر للاعبين على الأداء والروح العالية التي ظهروا عليها في المباراة خصوصاً في الأشواط الإضافية بعد تعادل قيرغيزستان في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «كنا نعلم إننا سنخوض مواجهة صعبة، ومنتخب قيرغيزستان كان صعب المراس وامتلك ردة فعل قوية وكان نداً شرساً ومتطوراً ولعب بخطوط متكاملة، لكني سعيد بردة فعل لاعبي «الأبيض» الإيجابية وقدرتهم على العودة وتسجيل هدف الفوز في الوقت الإضافي».

وأضاف: «سنحت لنا فرصة أو اثنتان لإنهاء المباراة في الوقت الأصلي ولكننا لم نكن محظوظين، لعبنا بشكل هجومي بدليل إشراك 3 مهاجمين في الخط الأمامي هم علي مبخوت وإسماعيل مطر وخلفان مبارك، وفي الأشواط الإضافية دفعت بأحمد خليل، لا أعتقد أننا تأهلنا بالحظ بسبب الفوز من ركلة جزاء بعد أن خلقنا فرصاً عدة للتسجيل ونجحنا في إحراز 3 أهداف، حيث قدمنا أداءً هجومياً أفضل، صحيح لم تترجم الفرص بالكامل إلى أهداف ولكننا صنعنا فرصاً عدة بعد أن كنا المبادرين بالهجوم وظهرنا بشخصية قوية وكان لـ«الأبيض» كلمته في النهاية».

وعن الأخطاء الدفاعية التي أدت إلى استقبال شباك خالد عيسى هدفين أوضح: «لم ألحظ أن الدفاع وقع في أخطاء كثيرة في المباراة، احترم كل وجهات النظر ولكني أرى أن دفاع المنتخب كان متميزاً في المباراة باستثناء الكرات العرضية التي تفوقت فيها قيرغيزستان وكانت المشكلة الحقيقية بعد أن شكلت خطورة على مرمانا خاصة وأن لاعبي المنافس يجيدون الضربات الرأسية، جميع الأندية والمنتخبات في العالم تعاني مع العرضيات، وسنحاول علاج هذه المشكلة رغم ضيق الوقت».

وأشار زاكيروني رداً على عدم الدفع بأحمد خليل منذ البداية إلى أن خليل لاعب من الطراز العالي وواحد من أفضل المهاجمين في آسيا ولكنه كان عائداً من الإصابة عندما توليت المهمة ولم يشارك في مباريات رسمية نتيجة عدم جاهزيته بنسبة 100%، واللاعب لا يشارك أساسياً كثيراً مع ناديه، ونحاول استغلال قدراته قدر المستطاع، وهو يؤدي مع المنتخب أفضل من الأندية، وأمر إيجابي تمكنه من حسم المباريات عندما يشارك، والأمر نفسه ينطبق على إسماعيل مطر العائد من إصابة في ظل عدم مشاركته مباراة كاملة منذ شهر ونصف الشهر.