الرميثي يتفقد مراكز خدمات «زايد الرياضية»

المصدر: أبوظبي - وام

قام معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، أمس، بجولة تفقدية في مدينة زايد الرياضية قبل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني ونظيره منتخب قيرغيزستان في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019».

وتضمنت الجولة زيارة المركز الإعلامي بمدينة زايد الرياضية لتفقد الخدمات المقدمة، حيث تحدث إلى عدد من الإعلاميين حول مدى رضاهم عما يقدمه المركز من خدمات واطمأن منهم على عدم وجود أي عقبات تواجه عملهم خلال أيام البطولة المقرر أن تنتهي في الأول من فبراير المقبل.

كما قام بزيارة مركز المتطوعين واطلع على آليات العمل التطوعي في البطولة والتسهيلات المقدمة والدور الذي يقوم به المتطوعون بكافة المباريات بجانب متابعة كيفية التعامل والتواصل مع الجماهير والضيوف. وزار معاليه غرفة العمليات داخل مدينة زايد الرياضية.

وأنهى الرميثي الجولة بتفقد كافة بوابات مدينة زايد الرياضية وحرص على الاطمئنان بنفسه على تقديم كافة التسهيلات للجماهير الحاضرة للمباراة وتيسير إجراءات الدخول والخروج من ملعب مدينة زايد الرياضية، والتقى معاليه مع بعض الجماهير وتبادل معهم الأحاديث حول منافسات البطولة القارية التي تقام للمرة الثانية في الإمارات بعد نسخة عام 1996.