علي مبخوت: الأهم الفوز وليس الأداء

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد علي مبخوت نجم منتخبنا الوطني أن حضور ومشاهدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمباراة أمام قيرغيزستان، وسام شرف على صدورهم، ولا شك أن تشريفهم بحضور سموه، كان دافعاً معنوياً قوياً، لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.

وعن الأداء الذي اعتبره البعض متواضعاً قال: الفوز هو الأهم، وليس الأداء، مشيراً إلى خروج المنتخب السعودي أمام اليابان، بعد أداء واستحواذ على الكرة، لكنه في نهاية المطاف نجح «الساموراي» في خطف بطاقة التأهل، مع مراعاة أن لكل مباراة ظروفها، وقد نجح الأبيض في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية وهذا هو الأهم.

وذكر مبخوت أن الألقاب الفردية لا تشغله، والأهم لديه فوز الأبيض والوصول إلى الأدوار التالية، ورسم الفرحة والسعادة على وجوه الشعب الإماراتي، يذكر أن علي مبخوت وصل إلى الهدف الثامن الآسيوي، بعدما سجل 5 أهداف في نسخة 2015، باستراليا، ويعتبر الهدف الثالث له في النسخة الحالية.