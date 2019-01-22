خالد عيسى: مواجهة البطل لها حسابات أخرى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال خالد عيسى حارس منتخبنا الوطني، إن مواجهة أستراليا ستكون ذات طابع خاص، وأتوقع أريحية في مواجهته، من حيث ارتفاع المستوى الفني، لأن منتخب استراليا بطل النسخة الماضية، سيقدم كرة جميلة، بعيداً عن الدفاع، والحذر المبالغ فيه.

ولفت إلى أن منتخب قيرغيزستان قدم مباراة جيدة، لكنه لجأ للحذر الدفاعي، واستخدام سلاح المرتدات مما سبب ضغطاً على منتخبنا في تخطي الرقابة الدفاعية. وأوضح أن الدرس الأكبر هو خروج الأخضر السعودي أمام اليابان بالرغم من الأداء القوي، ولذلك فإن النتيجة هي الأهم. وأكد أنهم يضعون نصب أعينهم هدفاً واحداً بالوصول إلى النهائي، مشيراً إلى أهمية التوازن في الأداء بعيداً عن الحذر الدفاعي المبالغ فيه.