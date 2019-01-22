عفيف: منافس قوي

قال علي عفيف لاعب المنتخب القطري، إن مباراة اليوم ستكون صعبة للغاية، مشيراً إلى أن المنتخب العراقي منافس قوي جداً، ويملك تاريخاً حافلاً في الكرة الآسيوية، وهو ما يجعل المهمة صعبة، حيث يملك المنتخب العراقي الكثير من العناصر المتميزة القادرة على إحداث الفارق في مثل هذه المواجهات.

مضيفاً أن المنتخب العراقي تمكن من تقديم مباريات متميزة في مرحلة المجموعات، ونجح في الحصول على المركز الثاني من مجموعة قوية، لذا فإنه يملك القدرة على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، مشيراً إلى سعيهم بدورهم إلى الوصول إلى الدور التالي، لذا فالمواجهة ستكون قوية.