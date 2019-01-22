العراق وقطر.. طموحات كبيرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يلتقي في الثامنة مساء اليوم المنتخب العراقي حامل لقب نسخة 2007 بنظيره القطري على أرضية استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في ختام مباريات دور الستة عشر من البطولة.

ويسعى المنتخب العراقي والذي لا يزال يتذكر الإنجاز التاريخي الذي حققه في عام 2007 إلى بلوغ الدور ربع النهائي من أجل تكرار الحلم، خاصة وأنه يتسلح بدعم جماهيري كبير متوقع أن يؤازر «أسود الرافدين» من المدرجات، كما يأمل المنتخب الذي حقق المركز الرابع في نسخة عام 2015 في استراليا التأكيد على أن الكرة العراقية قادرة على إنجاب جيل جديد بإمكانه تحقيق الألقاب.

وجاء تأهل العراق إلى دور الـ 16 بعد أن احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وبالتساوي مع المنتخب الإيراني الذي تفوق في الصدارة بفارق الأهداف، إذ حقق المنتخب العراقي الفوز على فيتنام 3-2 واليمن 3-0 قبل التعادل السلبي مع إيران.

ويسعى منتخب العراق إلى معانقة اللقب مجددا بعد أن تمكن من التتويج بالبطولة عام 2007، ولم ينجح في الاحتفاظ باللقب، ثم في الدورة السابقة في أستراليا حل رابعا عقب خسارته من منتخبنا 2 - 3 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهو يحاول اليوم تجاوز مرحلة دور الـ 16، والوصول إلى دور الثمانية من أجل المضي بعيداً في البطولة.