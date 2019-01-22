بشار: لا نشعر بالغرور

قال بشار رسن لاعب المنتخب العراقي، إن لاعبي «أسود الرافدين» لا يشعرون بالغرور بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه المنتخب في الدور الأول، مؤكداً أن 38 مليون عراقي ينتظرون الفرحة والتي تعد الأهم أكثر من الأمور المادية بالنسبة لهم كلاعبين، والذين هدفهم الأساسي إسعاد الشعب العراقي.

وأضاف أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية، وهم جاهزون للمباراة بأفضل صورة ممكنة بعد أن درس الجهاز الفني نقاط قوة وضعف المنافس.

وأضاف : من الطبيعي أن نشعر بالثقة ، ولكن ليس الغرور ، ونعرف ماذا يعني الثقة في قدراتنا ، وكيف يمكن أن نستفيد من ذلك.