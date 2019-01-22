سوكوب: أداؤنا يتطور من مباراة إلى أخرى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين، أن على فريقه بذل قصارى جهده عندما يلتقي كوريا الجنوبية اليوم، في دور الـ16 لكأس آسيا، وقال: أداؤنا يتطور من مباراة إلى أخرى، وفريقنا سيظهر عزيمة كبيرة في مباراة اليوم، مثلما حدث أمام الهند، وإذا استطعنا تكرار هذا الجهد، فيمكننا أن نفعل الشئ نفسه، رغم فارق الخبرة الكبيرة، ولعبنا أمام أفضل فرق آسيا، ونحن سعداء بمواجهة كوريا الجنوبية، وخاصة أن ترتيبنا الآن يتحسن على صعيد الاتحاد الدولي «الفيفا».

ورأى المدرب إمكانية تحقيق البحرين للمفاجأة، معتبراً أن تأهل فيتنام ليس مفاجأة، وقال: «لم أفاجأ بتأهل فيتنام، لأنني سبق ورأيتها تلعب بشكل جيد، والفريق الكوري يصل إلى أدوار متقدمة في البطولة، وسبق وشارك في كأس العالم.

وسنلعب دائماً أمام مثل تلك المنتخبات في مثل تلك الأدوار المتقدمة، ورغم أن لديهم لاعبين محترفين في دوريات كبيرة، ولكننا نمتلك لاعبين ذوي مهارة، وأنا أثق بفريقي لأننا لسنا تحت ضغط كبير، وفريقي متطور ويتطلع لتحقيق أفضل النتائج، وإذا كان أداؤنا كافياً أمام كوريا هو ما سنراه اليوم».

بدوره، قال باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية: لدينا مباراة أمام فريق يتميز بالقوة خاصة في الهجوم ولديه لاعبون جيدون، وعلينا بالحذر حتى نسيطر على المباراة في كل الأوقات، ونحن نمتلك فريقاً قوياً، وسنحاول القيام بما قمنا بفعله في المباريات السابقة.

وعلينا إيجاد أفضل الحلول لاستبدال أهم اللاعبين من ذوي الخبرة والمستويات العالية، ونحن نسعى إلى اللعب بشكل أفضل، حتى إن لم يكن لدينا لاعبون مهمون أو لهم تأثير كبير على طريقة لعبنا، وعلينا محاولة بذل قصارى جهدنا والوصول إلى الدور قبل النهائي. وأضاف: ثقتنا جيدة والمهم أننا نحترم الخصم .