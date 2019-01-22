هوانغ: مواصلة المشوار

أشار هوانغ يو جو لاعب كوريا الجنوبية، إلى أن فريقه وصل إلى الدور الـ16 بعد صدارته للمجموعة، ولكن عليهم الفوز على البحرين للوصول إلى دور الثمانية، وقال: «قمنا بتحليل الفريق المنافس جيداً، ونعرف نقاط قوته وضعفه، وسنبذل أقصى جهدنا لتحقيق الفوز».

وعن غياب اللاعب كي سونغ-يونغ، بسبب الإصابة، قال: «كان لاعباً مميزاً، ولكن غيابه يعطينا دافعاً أكبر للفوز بالمباراة، وإهداءه هذا الانتصار».

وعن مواجهته السابقة لمنتخب البحرين، قال: «البحرين فريق لديه لاعبون يمتازون بالسرعة والالتزام التكتيكي، ولابد من الضغط على الخصم عندما نفقد الكرة اليوم، ومنع المنافس من تنظيم هجمات مرتدة».