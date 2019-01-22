كميل: ثقة كبيرة

أكد كميل الأسود، لاعب المنتخب البحريني، أن فريقه قادر على تخطي دور الـ16، إذا نفذ اللاعبون تعليمات المدرب كاملة، وحالفهم التوفيق أمام كوريا الجنوبية، الذي وصفه بالمنتخب القوي.

وقال: «كوريا الجنوبية أكثر خبرة على الصعيد الآسيوي والبطولات الكبرى، ولكننا نتحلّى بدورنا بالعزيمة والإصرار على تقديم العروض القوية وتحقيق الانتصار والانتقال إلى الدور التالي».

وأضاف: «كما نثق في دعم ومساندة جمهورنا المتوقع حضوره بشكل مكثّف في مدرجات استاد راشد، وأتمنى أن نسعدهم في اللقاء، ونحقق النصر الذي نتمناه لنضرب موعدنا في الدور ربع النهائي».