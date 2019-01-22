«الأحمر» و«شمشون».. حلم الثمانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلتقي المنتخبان البحريني والكوري الجنوبي في الخامسة من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي، ضمن الدور الـ16 «ثمن النهائي» لكأس آسيا لكرة القدم 2019، وبطموح قطع خطوة جديدة وصولاً إلى دور الثمانية، والذي يلتقي فيه الفائز يوم الجمعة المقبل، مع الفائز من لقاء العراق وقطر، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

برز منتخب كوريا الجنوبية «شمشون»، كأحد الفرق المميزة من الناحية الهجومية خلال البطولة، وتأهل إلى مواجهة اليوم، بعد تصدره للمجموعة الثالثة للدور الأول بالعلامة الكاملة أي برصيد 9 نقاط، من ثلاثة انتصارات على الفلبين وقرغيزستان والصين، ولم تتلق شباكه أي هدف، مما يعكس المستوى القوي الذي قدمه الفريق في الدور الأول.

وعانى منتخب البحرين في استغلال الفرص أمام المرمى، وسجل هدفين فقط من أصل 36 تسديدة على المرمى، وكان من بينها ضربة الجزاء التي نفذها جمال راشد أمام الهند، وحسم «الأحمر» تأهله باحتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من فوز على الهند 1-0، وتعادل 1-1 مع الإمارات، وخسارة 0-1 من تايلاند، وهو التأهل الأول للبحرين إلى الأدوار الإقصائية منذ نسخة عام 2004، عندما حقق المركز الرابع.

وتمتلك كوريا الجنوبية خبرة كبيرة بالبطولة الآسيوية، إذ سبق وتوّجت باللقب القاري مرتين، وتشارك في النهائيات الآسيوية للمرة الـ14، مقابل 6 مرات للمنتخب البحريني.