جلسات ليزر لعلاج عبد الله يوسف

خضع عبد الله يوسف لاعب المنتخب البحريني، لجلسات ليزر تحضيراً للقاء كوريا الجنوبية اليوم، وبدأت إصابة اللاعب في التحسن، وشارك في التدريبات الجماعية لـ«الأحمر»، وتبقى مشاركته رهن قرار الجهاز الفني.

فيما عزز المنتخب الكوري الجنوبي صفوفه، بانضمام سون هيونغ-مين، إلى التشكيلة في المباراة الثالثة أمام الصين، حيث صنع 7 فرص للتسجيل، وقاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز 2-0.

لكن حرمت الإصابة في الأربطة، لاعب الوسط كي سونغ-يونغ من متابعة المشوار مع منتخب كوريا الجنوبية، والتي تعرض لها خلال المباراة الأولى لفريقه أمام الفلبين، ، ولم يشارك لاعب نيوكاسل الإنجليزي في المباراتين الثانية والثالث، قبل أن يقرر الجهاز الطبي استبعاده.