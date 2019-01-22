عبد العزيز النعيمي: لاعبو المنتخبات ثروة قومية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أبدى عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، استغرابه لمشاركة اللاعبين الدوليين في العرس الآسيوي الحالي دون أن تشملهم خدمة التأمين ضد الإصابات أو الأمراض، منوهاً بأن الأندية في هذه الحالة تعتبر المتضرر الأكبر حال تعرض اللاعبون للإصابات، داعياً إلى ضرورة أن يكون التأمين طوال فترة إعداد المنتخبات، وبالتأكيد طوال أيام البطولة.

وأشار النعيمي، إلى أن لاعبي المنتخبات الوطنية ثروة قومية، وأن تأمينهم من الإصابات خلال مشاركاتهم مع المنتخبات أقل ما يمكن أن نقدّمه لهم، منوهاً بأن الدول الأوروبية باتت متطوّرة في هذا المجال، ولن تدفع بأي لاعب ما لم يتم تأمينه طوال فترة التحاقه بالمنتخب وحتى الانتهاء من مهمة اللعب، مهمته الوطنية، داعياً الاتحادات الآسيوية إلى أن تحذو حذو الاتحادات الأوروبية، وكذلك اتحادات أمريكا الشمالية والجنوبية والتي تعتبر اللاعب الدولي ثروة قومية، وأن أي إصابة له أثناء تواجده مع المنتخب يتكفل الاتحاد المعني بعلاجه إلى حين التحاقه بالنادي وهو معافى تماماً من الإصابة.