مدكور: الآسيوي أخطأ في حق اللاعبين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد علاء مدكور المحلل الكروي بقنوات دبي الرياضية، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أخطأ كثيراً بعدم التأمين على اللاعبين المشاركين في النهائيات الآسيوية الحالية في الإمارات، لأن هؤلاء اللاعبين ثروة لأنديتهم، كما أن اللاعبين رأس مالهم هو لعبة كرة القدم.

وأضاف المحلل الكروي بقنوات دبي الرياضية: «أغلب اللاعبين المشاركين في نهائيات آسيا الحالية، ينتمون لأندية كبيرة تحملت الكثير من النفقات من أجل التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، وتنفق الكثير أيضاً للمحافظة عليهم، وبالتالي كان التأمين عليهم من قبل الاتحاد الآسيوية في الكأس القارية الحالية، ضرورة مهمة لحماية مصالح هذه الأندية».

وأكمل: «كما أن كرة القدم هي مصدر دخل وحياة هؤلاء اللاعبين أنفسهم، ووارد أن يتعرض أحد اللاعبين لإصابة خطيرة تنهي مسيرته الكروية، وفي تلك الحالة من يعوض هؤلاء اللاعبين، ويضمن له الحياة الكريمة، إن لم يكن هناك تأمين عليهم في مثل تلك البطولات الكبرى».