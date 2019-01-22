وليد عبيد: الرعاية قبل المال

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد المدرب المواطن وليد عبيد، أن تأمين الرعاية الصحية يجب أن يكون ضمن أولويات اللاعب سواء كانت المشاركة مع ناديه أو مع منتخب بلاده، وقال وليد عبيد إن اللاعب يفتقد التوعية في هذا الجانب، حيث يسأل اللاعب المحترف في الخارج عن التأمين والرعاية الصحية قبل قيمة العقد على خلاف المشهد لدى اللاعب الآسيوي والخليجي الذي يفضل العائد المادي على نوعية وجودة التأمين.

موضحاً أن الاتحادات تتحمل كامل المسؤولية تجاه مشاركة اللاعب مع المنتخب، ويجب مراعاة شروط التغطية الصحية وتقديم التعويضات المناسبة في حال تعرض اللاعب إلى إصابة قد تهدد مستقبله وتحرمه من الملاعب.

كما تطرق وليد عبيد إلى واقع بعض الأندية التي تفتقد المصداقية في الجانب الصحي، حيث يكون بند الرعاية ضمن العقد ولكن حينما يتعرض اللاعب إلى إصابة تبحث الأندية عن طرق ملتوية للهروب من التعويضات ونفقة العلاج العالية في المراكز الصحية والمستشفيات العالمية.