سالم ربيع: «فيفا» تلزم الاتحادات بالتأمين

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد لاعب منتخبنا الوطني والنصر سابقاً، سالم ربيع، أن تأمين اللاعبين إجراء إلزامي، سواء خلال مشاركاتهم مع أنديتهم أو المنتخبات الوطنية، وأن اللاعب لا ينزل إلى أرضية الملعب، إلا وهو تحت التأمين، مشيراً إلى أن التأمين يضمن حقـوق اللاعب في التعويض، حسب بنود العقد مع الشركة المتعاقد معها.

وقال: تلزم لوائح فيفا والاتحادات القارية والمحلية، بتوفير تأمين للاعبين خلال مشاركتهم مع المنتخبات، سواء في المباريات الودية أو الرسمية، أو خلال المعسكرات، ويتم تعويض الأندية في حال تعرُض لاعبيها إلى إصابة أثناء تمثيلهم المنتخب.. والمبلغ يعتمد على قيمة عقد اللاعب مع ناديه، وتعتبر مسألة التأمين إجراء ضرورياً في كرة القدم المحترفة، لكنها تختلف من دوري ومن اتحاد إلى آخر، حسب شركات التأمين.

ففي إنجلترا على سبيل المثال، تقوم الأندية «البريميرليغ» بتأمين لاعبيها منذ إبرام العقد، وتختلف البنود وقيمة التأمين حسب مكانة اللاعب وقيمة عقده، وتتضمن تعويض النادي مالياً عند تعرض اللاعب إلى إصابة أثناء التدريبات أو المباريات، وتغطية مصاريف علاجه، مع حصوله على راتبه الشهري أثناء فترة التأهيل.