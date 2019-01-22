حرارة التشجيع تغلب برودة الطقس

لم يمنع الطقس البارد في مدينة العين الجماهير اليابانية والأوزبكية من التواجد على مدرجات ملعب استاد خليفة بن زايد مساء أمس لمتابعة المباراة وتشجيع المنتخبين بحماس كبير منذ البداية وحتى النهاية، لتتغلب حرارة التشجيع على الأجواء الباردة.

وعلى جانب آخر أعلن أينياتي نيستروف، حارس مرمى منتخب أوزبكستان، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد نهاية مباراة «الذئاب البيضاء» أمام «الكانغارو الأسترالي» أمس والتي أفضت لتأهل الأخير لربع نهائي المسابقة، وقال الحارس البالغ من العمر (35 عاما)، أعتقد أنه آن الأوان لإتاحة الفرصة لغيري لحراسة عرين المنتخب، خضعت لعمليتي جراحة بالرباط الصليبي خلال الفترة الأخيرة ولم أعد قادرا على التحمل.