الكانغارو ينجو من الذئاب

المصدر: العين - طلحة عبدالله

حملت ركلات الترجيح منتخب الكانغارو الأسترالي إلى ربع نهائي أمم آسيا الإمارات 2019، على حساب منتخب الذئاب البيضاء الأوزبكي بنتيجة (4-2) بعد أن انتهى الزمن الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي مساء أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد، ليؤكد حامل اللقب عزمه على الدفاع عن لقبه الذي توج به بالنسخة السابقة، فيما ودع المنتخب الأوزبكي المسابقة بعد أن أبلى بلاء حسنا بمرحلة المجموعات.

وتألق الحارس الأسترالي ماثيو رايان، في التصدي لركلتي ترجيح سددها كل من إسلوم توختاخوجاييف، ومارات بيكمايف من المنتخب الأوزبكي، بعد أن سدد له بنجاح أوتابيك شوكوروف، وإكرام عليياييف، فيما سجل كل من مارك ميليغان، وروبي كروس، وأبوستولوس، وماثيو ليكي، ركلات ناجحة للمنتخب الأسترالي، مقابل ركلة واحدة ضائعة من تحت أقدام عزيز بيهيش.

أداء تكتيكي

قدم الفريقان مباراة متوسطة غلب عليها التكتيك مع أفضلية نسبية للمنتخب الأسترالي، وشاب الحذر والتحفظ محاولات الجانبين قبل أن يعود منتخب الذئاب البيضاء لتهديد منطقة الكانغارو الأسترالي بتسديدة زاحفة مرت إلى جوار القائم من قدم لاعب متوسط الميدان جافوخير سيديكوف، بحدود الدقيقة 28، ولم تشهد الدقائق التالية أحداثاً تذكر لينتهي شوط اللعب الأول بتعادل المنتخبين سلبيا.

تحسن نسبي

في الشوط الثاني تحسن الأداء من جانب المنتخب الأسترالي الذي اندفع لمهاجمة منافسه في أكثر من محاولة كانت أبرزها رأسية لرايان غرانت، علت عارضة المرمى الأوزبكي بقليل (ق 59)، وتألق الحارس نيستروف، في التصدي لمحاولات أسترالية أخرى على مدى الدقائق العشر التالية، وبدا المنتخب الأوزبكي متراجعا بصورة واضحة أمام الهجمات الأسترالية المتلاحقة.

فيما لم تشكل هجماته المرتدة الخطورة المأمولة، باستثناء محاولة كاد أن يسجل منها عادل أحمدوف، هدفا لكن تسديدته تحولت إلى ركلة زاوية بعد اصطدامها بالدفاع الأسترالي (ق85) ولم ينجح أي من المنتخبين في حسم الأمور لصالحه في الزمن الرسمي للمباراة، ليحتكما إلى شوطين إضافيين حاول خلاله كل منتخب الوصول إلى شباك الآخر ليهدرا فرصاً عديدة دون أن يتمكن أي منهما في هز الشباك ليحتكما إلى ركلات الترجيح للفصل بينهما.

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بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة أستراليا وأوزبكستان التي جرت، أمس، على ملعب استاد خليفة بن زايد بالعين، ضمن دور الستة عشر لنهائيات أمم آسيا (6809) متفرجين مناصفة بين أنصار المنتخبين، وأضفى الحضور الجماهيري مشاهد رائعة على مدرجات ملعب المباراة.

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تفوّق المنتخب الأسترالي أداءً ونتيجةً على منافسه الأوزبكي، بنسبة استحواذ بلغت 58% مقابل 42% للأخير، وذلك في المباراة التي جرت بينهما مساء، أمس، على ملعب استاد خليفة بن زايد ضمن ثمن نهائي أمم آسيا، وعكس النتيجة واقع المباراة على أرض الملعب.

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احتسب حكم مباراة أستراليا وأوزبكستان، أمس (7) ركلات زاوية، بواقع 4 ركلات ركنية للكانغارو الأسترالي، و3 لمنتخب الذئاب البيضاء، وهو ما يشير إلى السيطرة والخطورة التي كان عليها حامل اللقب طوال زمن المباراة الماراثونية التي امتدت لشوطين إضافيين.