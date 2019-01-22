كوبر: فخور باللاعبين

المصدر: العين - البيان الرياضي

بدا الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، حزيناً على ما آلت إليه الأمور بإقصاء منتخبه من الدور ثمن النهائي لمسابقة أمم آسيا، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام حامل اللقب المنتخب الأسترالي، أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد بالعين، وقال إنه لا يجد ما يقوله ليصف ما حدث، لكن الأكيد أنه فخور بالتجاسر الذي كان عليه اللاعبون في أرضية ملعب المباراة، وهم لا يتحملون المسؤولية.

وأضاف كوبر خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: خرجنا من المنافسة بركلات الترجيح وهي عبارة عن (يانصيب)، لا يمكن التكهن بما تؤول إليه، لكننا عملنا بجد في ملعب المباراة من أجل الصعود إلى ربع النهائي على حساب حامل اللقب الأسترالي، وهو فريق قوي، قائلاً: أرى أن المستقبل سيكون جيداً في حال تابعنا العمل ببناء منتخب قوي.