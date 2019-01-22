أرنولد: تأهلنا كان محفوفاً بالمخاطر

المصدر: العين - البيان الرياضي

يعتقد الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب الكنغارو، أن تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي أمم آسيا كان محفوفاً بالمخاطر بمواجهة منتخب أوزبكستان القوي صاحب الدفاع الصارم أمس.

وأشار إلى أنه ورغم المحاولات الهجومية التي قاموا بها خلال شوطي اللعب الرسميين والإضافيين فإنهم لم يوفقوا في الوصول لمرمى المنافس، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح. وأوضح المدرب الأسترالي أنهم افتقدوا للمسة الأخيرة أمام المرمى كما وقعوا في أخطاء بالتمرير ولم يكن التمركز جيداً، فضلاً عن إضاعة فرصة سهلة أتيحت لهم خلال المباراة.

وأشاد مدرب أستراليا بالمنتخب الأوزبكي، موضحاً أنه قدم مردوداً قوياً ومتميزاً، وعبّر عن أمله بأن يتحسن الأداء خلال المرحلة المقبلة، كما أثنى على حارس المرمي الأسترالي ماثيو رايان، واصفاً ردة فعله بالرائعة بتصديه لركلتي ترجيح.