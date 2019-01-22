اليابان تكسب السعودية وتتأهل لمواجهة فيتنام

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم- عماد الدين إبراهيم

نجح المنتخب الياباني في الترقي إلى مرحلة الثمانية الكبار في النسخة السابعة عشرة من كأس أمم آسيا، بفوزه على نظيره السعودي، بهدف وحيد سجله تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 20، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما عصر أمس، على ملعب استاد الشارقة، ويتأهل لمواجهة المنتخب الفيتنامي في دور الثمانية.

طبيعة المباراة بخروج المغلوب في هذا الدور حتمت على المنتخبين اللعب بحذر شديد في البداية، مع بعض المحاولات خاصة من قبل المنتخب السعودي، الذي تحرك بالأطراف عبر الشهري والبيشي والمولد، لكن المنتخب الياباني اعتمد على مبدأ الدفاع الكامل، حيث كاد البيشي أن يسجل هدف الأخضر الأول من تسديدة قوية تصدها لها يوشيدا، الذي أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 12، وبات طابع المباراة هجوماً سعودياً ودفاعاً يابانياً، ويعتمد على المرتدات التي لم تشكل أي خطورة تذكر على الأخضر السعودي.

هدف المباراة

ومن أول ركنية ينالها المنتخب الياباني في الدقيقة 20 نجح في تسجيل هدفه الأول عبر رأسية متقنة للاعب تاكيهيرو تومياسو، والذي وضع فريقه في المقدمة من محاولة جادة، فيما عبس الحظ للأخضر السعودي في جميع الفرص التي لاحت له منذ بداية المباراة، حيث كانت نسب الاستحواذ بنسبة 71% لمصلحة الأخضر السعودي حتى الدقيقة 20 لحظة تسجيل الهدف مقابل 29% لليابان، لكنه سجل من أول ركنية في المباراة واستمر الحال هكذا حتى نهاية الشوط الأول، حيث كانت السيطرة سعودية بنسبة 70% بجانب 84% نسبة دقة التمرير للأخضر السعودي، لكن التفوق النهائي كان يابانياً.

الشوط الثاني

وبنفس الروح والإحصاءات الفنية في الملعب، كانت جميعها لمصلحة الأخضر السعودي الذي استهل الشوط الثاني بهجوم متكامل من كل جبهات الملعب خاصة من العمق، حيث كان رباعي الوسط يسيطر سيطرة كاملة ومنه تنطلق هجمات الأخضر، لكن الكمبيوتر كان لها بالمرصاد ويكتفي المرتدات ويتعامل بحذر كامل، وهو الأمر الذي جعل فهد المولد محاصراً طوال الوقت، رغم محاولات يحي الشهري في فك الحصار عنه عبر تحركات ذكية وكرات عرضية، لكنها لم تجدِ نفعاً، منها 7 تسديدات مباشرة على المرمى حتى الدقيقة 60 وتعادل الفريقان في عدد الركنيات 3 لكل فريق و3 حالات تسلل سعودية.

أداء متسرع

وبمرور الوقت بات التسرع طابع الأداء السعودي بغية إدراك التعادل والعودة للمباراة، بعكس المنتخب الياباني الذي حافظ على هدوئه الكامل مع ثبات دفاعي حفاظاً على تقدمه بهدف، وفي الدقيقة 76 وصلت نسبة الاستحواذ السعودي إلى 76%، لكن لم يترجم إلى هدف وظل الكمبيوتر الياباني محافظاً على ثباته وتفوقه بهدف حتى نهاية المباراة التي انتهت لصالحه بهدف غال.