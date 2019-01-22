بيتزي: انتهى مشواري مع «الأخضر»

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي أن عقده مع المنتخب السعودي انتهى بنهاية المباراة، لأن فترة العقد مرهونة بنهاية المشوار في البطولة، مشيراً إلى أن تجديد العقد في «علم الغيب» فلا يوجد أحد تحدث معه من الاتحاد السعودي، ويترك الأمر للظروف. ورفض بيتزي تحميل اللاعبين مسؤولية الخسارة، وقال إنه معجب بما قدموه وتبقى الملاحظات الصغيرة الخاصة بالناحية الهجومية يمكن معالجتها، وهي لا ترقى بأن تكون سبباً في تحميلهم للمسؤولية.

وأعرب عن أسفه للخسارة من اليابان، لكنه أبدى رضاءه عما قدمه اللاعبون، برغم الأخطاء التي حدثت وأدت للخسارة، ووعد بمراجعة ما حدث في تسجيل المباراة بعد يومين، واعترف بافتقاد فريقه للمسة الهجومية.

وقال بيتزي: إن المنتخب السعودي قدم مباريات جيدة في البطولة عموماً، مشيراً إلى أن المنتخب الياباني ليس منافساً سهلاً ويكفي أن لديه 10 لاعبين محترفين في دوريات خارج اليابان.

ومن جهته أكد هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان، أن منتخبه فاز على أقوى منافس في البطولة، وأن فريقه بذل مجهوداً كبيراً يحتاج بعده للتعافي سريعاً والاستعداد لمباراة ربع النهائي أمام فيتنام.