كوزو تاشيما: اللقب طموحنا

المصدر: الشارقة ـ البيان الرياضي

أوضح رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، أن طموح فوز بلاده بلقب النسخة السابعة عشرة لكأس أمم آسيا حق مشروع، وهم في اليابان باتت آمالهم وأعينهم نحو اللقب الخامس، والطريق بدأ بعد الفوز الذي تحقق أمس على المنتخب السعودي، في مواجهة تعد من أصعب المباريات التي لعبها منتخب بلاده حتى الآن في البطولة.

ورفض رئيس الاتحاد الياباني الأحاديث التي تقول إن المنتخب الياباني منتخب محظوظ في هذه النسخة، خاصة بعد الانتهاء من مواجهة السعودية بات طريقه مفروشاً بالورود نحو منصة التتويج، وموضحاً أنه لا يوجد فريق سهل ومواجهات سهلة في البطولة، لأنها تضم نخبة من منتخبات آسيا والتي تطورت كثيراً في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ينفي بأن المنتخب الياباني محظوظ وطريقه مفروش بالورود، لأن جميع المنتخبات كما ذكرت تملك حظوظاً متساوية في بلوغ منصة التتويج، ولا يمكن أن تصادر حق منتخب بأن تصفه بأنه منتخب سهل وعلى الجميع التمني وهي تمنيات مشروعة.

وأضاف أن المنتخب السعودي أدى مباراة كبيرة، وأن منتخب بلاده نجح في تخطي محطة صعبة من محطات البطولة، مشيداً باللاعبين والجهازين الفني والإداري والجمهور الذي ظل يتابع جميع مباريات المنتخب في هذه البطولة، وكلها جهود مشتركة قادت المنتخب إلى هذه المرحلة،.