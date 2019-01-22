فهد المولد: آسفون

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

تأسف فهد المولد لاعب المنتخب السعودي، إلى الجماهير السعودية، على الخروج من كأس آسيا أمس، واعتبر ما حدث إخفاقاً كبيراً للكرة السعودية، ولكنه في الوقت نفسه، أبدى رضاءه عما قدمه وزملاؤه أمام المنتخب الياباني. وقال المولد: «سيطرتنا بشكل مطلق على مجريات المباراة، والحمد لله على النتيجة، ونبارك للمنتخب الياباني وصوله إلى الدور الثمانية لكأس آسيا».

وأضاف: «نحن راضون عن الأداء، والكل شاهد مباراتنا واليابان، وفي الحقيقة، لا أعرف أين الخلل في كرة القدم السعودية، ومن يشاهد المباراة من الخارج، يقدر على تحليل ما حدث بشكل أفضل، وفي النهاية، هذه كرة قدم، وأكيد ما حدث إخفاق، ونتأسف للجماهير السعودية».

و اعتبر ياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي، أن «الأخضر» قدم كل ما عليه أمام المنتخب الياباني أمس، ولكن غاب عن المنتخب السعودي التوفيق، وتقدم بأسفه إلى الجماهير الكرة السعودية، عن الخروج من دور الـ 16 لكأس آسيا لكرة القدم. وقال: «قدمنا ما علينا، وضيعنا فرصاً كثيرة للتعادل أمام اليابان، والإحصاءات أكدت أننا كنا الأكثر استحواذاً وسيطرة، وقدمنا كرة أفضل، واجتهدنا، ولكن غاب عنا التوفيق». وأضاف: «نحن منتخب واحد، الفوز لنا جميعاً، والخسارة نتحملها كلنا أيضاً، ونعتذر للجماهير السعودية، ونتمنى أن نحقق نتائج أفضل مستقبلاً».