57% يرشحون كوريا الجنوبية لتنظيم آسيا 2023

المصدر: دبي ـ علي شدهان

رشح 57% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، كوريا الجنوبية لتنظيم النسخة 18 لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في العام 2023، فيما يرى 43% العكس من ذلك.

وطرحت البيان على متابعيها في موقعها الإلكتروني، سؤالاً محدداً مفاده «مَن ترشح لتنظيم كأس آسيا 2023، كوريا الجنوبية أم الصين أم الهند؟».

فجاءت الترشيحات بنسبة 57% لمصلحة كوريا الجنوبية، فيما يرى 43% خلاف ذلك، بينما حصلت الهند على 22% يتوقعون فوزها بتنظيم البطولة الأهم في القارة الصفراء في العام 2023، في مقابل 78% يرون العكس من ذلك، فيما نالت الصين 20% من نسبة التصويت، في مقابل 80% يرون عدم إمكانية إقامة البطولة الآسيوية في بلاد التنين.