مغردون: خروج «النشامى».. نهاية مؤلمة

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

خيمت حالة من الحزن على جمهور المنتخب الأردني والجمهور العربي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» لخروج «النشامى» من دور الـ 16 لكأس أمم آسيا بعد خسارته أول أمس من نظيره الفيتنامي بركلات الترجيح بنتيجة 2-4، حيث توقع البعض وصول الأردن إلى أبعد من ذلك في البطولة بعد المردود القوي الذي قدمه في دور المجموعات وتصدره للمجموعة الثانية بـ7 نقاط، في المقابل احتل نظيره الفيتنامي المركز الثالث في المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربع ثوالث في المجموعات الست.

البعض عبر عن حزنه الشديد في حين عبر البعض الآخر عن صدمته من الوداع غير المتوقع للنشامى بعد أن توقعوا وصوله لأبعد مدى في المسابقة.

مفاجأة

المعلق الإماراتي عامر عبد الله غرد على حسابه على «تويتر» قائلاً:«خروج مفاجئ لمنتخب الأردن الشقيق، منتخب كان له نكهة خاصة في البطولة وكانت أمانينا معه كبيرة، هاردلك لنا جميعاً».

وقال المغرد الأردني هيل:«إن لم نقف معكم في الخسارة، لا نستحق شرف التشجيع، النشامى ملوك آسيا، كنتم ولا زلتم فخر، خروج الأردن خساره لنا جميعاً، وعلقت المغردة سلمى قائلة: «كنت أتمنى أشوفهم في دور 8، وغرد يوسف القرعة:«حزين على خروج منتخب الأردن كانت المباراة في المتناول»، أول مفاجآت دور الـ 16 خروج الأردن من فيتنام».

وقال حساب هامات عمان: «يؤسفنا حزناً خروج النشامى«، وغرد نسيم قائلاً:» خروج الأردن بسبب المدرب»،، بينما تفاعل حساب «نمضي معاً» حيث غرد: «خسارة، تخسر البطولة جماهير عريضة بعد خروج منتخبي الأردن وسلطنة عمان على التوالي من دور الـ 16»، وغرد حساب أحمد المطيري: «نهاية مؤلمة لبطل وسيناريو خروج غير متوقع هاردلك للشعب الأردني»، في حين غرد أحد حسابات جمهور النشامي متسائلاً: «من يتحمل مسؤولية خروج منتخب الأردن الصادم من كأس آسيا 2019؟، قهر خروج الأردن على يد فيتنام».

صدمة

وغرد صالح العتيبي:«مفاجأة، خروج الأردن على يد فيتنام»، وقال أبوجنى:«صدمة صراحة خروج الأردن، خروج الأردن من البطولة كان مثل الصدمة بالنسبة لي، خسارة للبطولة خروج منتخب النشامى»، في حين علق أحد المغردين بالقول: «تلقيت خبر خروج الأردن من واحد أردني تقابلت معه صدفة، منتخب النشامى يستأهل يوصل لنصف النهائي»، في حين يرى المغرد أحمد العلي عكس ذلك قائلاً: كان متوقعاً خروج الأردن الذي لا يملك نفسا طويلا في الاستمرار بالبطولة).