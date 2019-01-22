بداية تفوق غرب القارة

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. وقد شهدت بطولة كأس آسيا عام 1980، زيادة عدد المشاركين وأصبحت 10 منتخبات، هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا والصين وبنغلاديش في المجموعة الأولى، وكل من الكويت وكوريا الجنوبية والإمارات وماليزيا وقطر في المجموعة الثانية.

وكانت هذه النسخة بمثابة بداية عهد جديد في تفوق منتخبات غرب القارة، حيث توج منتخب الكويت المضيف باللقب، بعد الفوز بسهولة على كوريا الجنوبية بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، ومن المفارقات الكروية، أن الأزرق الكويتي احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط بعد كوريا الجنوبية صاحبة الصدارة بـ 7 نقاط. مع ذلك فاز الكويت على إيران أول المجموعة الأولى 2-1، وفي مباراة الكوريتين فازت الجنوبية على الشمالية ثاني المجموعة الأولى 2-1 أيضاً.