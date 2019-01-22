«سوزوكي» سر سرعة فيتنام

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

يتميز منتخب فيتنام بأنه من المنتخبات المتطورة والسريعة، ويعود سر اللياقة العالية للاعبي فيتنام، عودتهم قبل البطولة بأيام من بطولة كأس سوزوكي الآسيوية في شهر ديسمبر الماضي التي كانت بمثابة محطة تحضير مثالية لتجهيزهم للحدث الآسيوي الأبرز حسب ما صرح بعض لاعبي فيتنام، منهم الحارس دانغ فان لام، الذي نجح في التصدي لركلتي جزاء من ركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي.

من جهته عبر كسيان ترونغ ليونغ «23 عاماً» لاعب خط الوسط بالمنتخب الفيتنامي، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا، مؤكداً أن طموحهم أبعد من الوصول إلى ربع النهائي، مبدياً سعادته بالتسجيل في مرمى الأردن عندما نجح في تنفيذ الركلة الثالثة لركلات الترجيح لمنتخب بلاده.

منافس عنيد

وقال: «واجهنا منافساً عنيداً في مباراة طويلة، والانتصار الأخير جاء في ظروف بالغة الصعوبة، والتأهل يفرض على اللاعبين مضاعفة الجهد في مواجهة المنتخب الياباني، وهي مواجهة لن تكون سهلة، خصوصاً أن كل المباريات صعبة في المرحلة الحالية، مشيداً بمستوى البطولة والتنظيم الذي تحظى به في الإمارات.