مجموعة دبي خالية من الشغب

المصدر: دبي-العوضي النمر

أكد العميد سيف مهير المزروعي رئيس لجنة تأمين الفعاليات في شرطة دبي، خلو سجلاتهم من أي بلاغات تتعلق بحالات الشغب الجماهيري، طوال منافسات دور المجموعات لكأس آسيا 2019، على ملاعب دانة الدنيا (استادي آل مكتوم وراشد).

وأشار إلى أن الإدارة لم ترد لها أي شكاوى من قبل اللجنة المنظمة العليا، أو مجموعة دبي، بخصوص الترتيبات الأمنية لتنظيم الجماهير، بل جميعها كانت ملاحظات إيجابية، تشيد بالعمل الكبير الذي قام به منسوبو إدارته، الذين ظلوا لساعات طويلة يعملون بتفانٍ ودقة، لإخراج الحدث بشكل يليق بسمعة الإمارات، التي دائماً ما تنجح في تنظيم الفعاليات الرياضية.

وقال: بالرغم من الأعداد الجماهيرية الكبيرة التي حضرت لمتابعة منتخباتها، سواء من داخل الدولة أو خارجها، لم يرد إلينا أي بلاغ بخصوص حدوث مشاجرة، أو حالات انفلات أمني، موضحاً أن الجماهير كانت على درجة عالية من الوعي والانضباط.