سهيل: نقطة تحوّل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أبدى سعد سهيل لاعب المنتخب العُماني رضاه عمّا قدمه «الأحمر» في البطولة بشكل عام، مؤكداً أن الأخطاء حسمت النتيجة، وأدت إلى الخسارة وتوديع البطولة.

وقال: «ركلة الجزاء الضائعة في البداية كانت نقطة التحوّل في المباراة، وأعتقد لو نجحنا في تسجيلها لتغير مجرى المباراة تماماً، خاصة أن المنتخب الإيراني نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وسجل، مما بعثر أوراقنا».

وأضاف: «القوة الجسمانية للاعبي إيران لم تكن العامل الحاسم في المباراة، وإنما استغلال الفرص، بالإضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي وقعنا فيها، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، ولولا وجود الأخطاء لما تمكن أحد من الفوز». ووجه سهيل الشكر للجمهور العُماني الذي ساند المنتخب منذ بداية البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين راضون عن الأداء في المباريات الأربع التي خاضها المنتخب.