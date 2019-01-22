كاتانيتش: أتمنى أن تصاحبني الابتسامة بعد المباراة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق جاهزية «أسود الرافدين» لمواجهة المنتخب القطري في دور الـ 16، معرباً عن ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء قوي يؤهلهم للفوز.

وقال: «أتمنى أن استطيع الابتسام بعد المباراة، وضعيتنا جيدة، ونسعى للفوز بالمباراة ، ورسالتي للاعبين قاتلوا في أرض الملعب واستمتعوا بكرة القدم، توليت المهمة قبل وقت قصير وربما ليس لدينا الخبرة الكبيرة، ولكننا بدأنا نتعامل مع الأمور بالشكل الصحيح، حيث كنا في حاجة إلى الوقت».

وأضاف: «لا يجب المقارنة دائما بالجيل الحالي وجيل 2007 الذي أحرز لقب البطولة، لأن ما حدث كان منذ فترة طويلة والآن العراق لديه جيل جديد ولاعبون جدد ولا يمكن المقارنة بين الجيلين لأن هذا يشكل ضغطاً على اللاعبين، العراقيون يعيشون ويتنفسون كرة القدم وتعني لهم كل شيء، كرة القدم في المنطقة تحتاج إلى حس المسؤولية والتنظيم حتى يمكن الوصول للمستوى الأول، هناك العديد من اللاعبين الموهوبين لكن خلال المباريات ينسون مهامهم وواجباتهم».

من جهته قال الإسباني فليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري: «المباراة أشبه بالنهائي، والعراق لديه لاعبون موهوبون».