عودة لي تشونغ بعد حضور زفاف شقيقته

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد لي تشونغ يونغ لاعب كوريا الجنوبية، من زيارة سريعة لمدة 24 ساعة إلى بلاده بإذن من الجهاز الفني لمنتخب كوريا، لحضور حفل زفاف شقيقته، ولم يتحدد بعد مدى إمكانية مشاركته في المباراة اليوم.

علق باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية، على قراره بالسماح للاعب بمغادرة المعسكر، مؤكداً أن كرة القدم ليست الأهم في الحياة، وهناك العائلة دائماً في المقام الأول، ولذا سمح لهذا اللاعب بالعودة إلى كوريا وحضور زفاف شقيقته، مع إمكانية العودة مجدداً، وقال: «إذا ما كانت هناك إمكانية لمساعدة اللاعب في أمور شخصية، فلماذا لا نقوم بذلك».