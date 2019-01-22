عبدالله حوير: عدم وجود تأمين للاعب الدولي وضع طبيعي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ذكر عبدالله حوير، وكيل لاعبين، أن عدم وجود تأمين للاعب الدولي في المنتخبات الآسيوية وضع طبيعي لكن لابد من وجود اتفاق بين الثنائي الممثل في الاتحادات الوطنية والأندية التي ينتمى إليها اللاعبون، يقضي بأنه عندما يتعرض اللاعب لإصابة مع المنتخب يكون هذا ضمن مسؤولية الاتحاد.

موضحاً أنه يتوقع أن يكون ذلك الإجراء الصحيح والمعمول به في العديد من الدول، لأن النادي لا يمكنه تحمل مسؤولية لاعب تعرض للإصابة بعيداً عن مبارياته، ذاكراً أن هذه واحدة من الحلول التي يمكن أن تكون حلاً لمشاكل لاعبي المنتخبات الآسيوية في كافة المنافسات.

وقال: «أيضاً من الحلول المناسبة أن يكون تأمين النادي يشمل إصابة اللاعب في أي مكان وبأي شعار سواء مع ناديه أو إذا كان يخوض مباراة مع المنتخبات الوطنية، وبالتالي يضمن اللاعب أنه تحت مظلة التأمين ويكون مهيأ نفسياً للمباريات وأكثر قدرة على العطاء».