معتز عبد الله: المبدأ مرفوض مع المنتخبات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يرى حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق معتز عبد الله، أن مبدأ تأمين اللاعبين ضد الإصابة مع المنتخبات الوطني مرفوض من الأساس، كون تمثيل المنتخب الوطني شرفاً لأي لاعب.

وبالتالي اللعب للمنتخب يستحق التضحية وعدم النظر إلى العواقب سواء بالتعرض للإصابة من عدمه. مؤكداً أن أي لاعب يمثل منتخب بلاده إذا تعرض للإصابة سيجد كل الدعم من الجميع ولن يتم تركه حتى يتهدد مستقبله وهو ما اعتدنا عليه في منتخباتنا.

وقال: «أي لاعب يفكر في تفادي الإصابة عند اللعب للمنتخب بسبب عدم وجود تأمين ضد الإصابة قد يقلل من عطائه مع منتخب بلاده وبالتالي هو أمر مرفوض لأن المنتخب الوطني هو الأهم بالنسبة لأي لاعب كرة في العالم، وأن عليه الوثوق بأنه في حالة التعرض للإصابة من المستحيل تهديد مستقبله وعدم تلقيه العلاج المناسب».

وأضاف: «كنت لاعباً في المنتخب الوطني سابقاً ومصلحة الوطن تأتي في المقام الأول ولم يكن هناك بنود حول التأمين ضد الإصابات مع المنتخبات الوطنية، وتابع: «من وجهة نظري الشخصية أن تفكير أي لاعب في هذا الأمر عندما يشارك مع منتخب بلاده أفسره على أنه تخاذل وأنه لا ينظر لمصلحة المنتخب وإنما مصلحته الشخصية».