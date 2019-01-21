الإمارات تفوز على قيرغيزستان 3-2 وتواجه أستراليا في دور الثمانية

المصدر: البيان الالكتروني

فاز منتخب الامارات على منتخب قيرغيزستان 3-2 في المباراة التي أقيمت الليلة على استاد مدينة زايد في دور ال 16 من بطولة آسيا التي تستضيفها الإمارات بعد أن انتهى الوقت الاصلي بتعادل الفريقين 2-2 ومن ثم احتكم الفريقان للوقت الاضافي حيث أحرز أحمد خليل هدف الحسم في الدقيقة 102 من ركلة جزاء ليتأهل منتخبنا الوطني لملاقاة المنتخب الاسترالي في دو الثمانية.

أحرز أهداف منتخبا الوطني خميس إسماعيل في الدقيقة 14 وعلي مبخوت في الدقيقة 63 وأحمد خليل في الدقيقة 103.

وأحرز لمنتخب قيرغيزستان ميرلان مورزايف في الدقيقة 26 وتورسنالي روستاموف في الدقيقة 90.