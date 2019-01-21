ماذا قال بيتزي بعد خروج السعودية من كأس آسيا؟

المصدر: د ب ا

أبدى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم رضاه التام عن الأداء الذي قدمه لاعبوه منذ توليه المنصب، رغم الهزيمة التي مني بها الفريق أما نظيره الياباني صفر / 1 اليوم الاثنين في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

وخسر المنتخب السعودي بهدف وحيد أمام نظيره الياباني، على ملعب استاد نادي الشارقة، ليودع منافسات البطولة الآسيوية المقامة بالإمارات، ويتأهل المنتخب الياباني لدور الثمانية حيث يواجه نظيره الفيتنامي يوم الخميس المقبل.

وقال بيتزي في تصريحاته عقب نهاية المباراة "أشعر بالرضا عن أداء اللاعبين الذين مثلوا أفكاري داخل الملعب، ندرك أخطاءنا وسيتم تحليلها بشكل كامل في الفترة المقبلة".

وعن سر الخسارة في المباراة أمام اليابان، قال بيتزي "افتقدنا الدقة في اللمسة الأخيرة لدى اللاعبين، لترجمة الفرص إلى أهداف".

وأضاف "اللاعبون لم يخذلونني من خلال ما قدموه من مستويات في المباريات الماضية وأيضا أمام اليابان... لا تنسوا أننا لعبنا أمام أحد أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية (اليابان)، وأغلب لاعبوه يشاركون في الدوريات الأوروبية".

وتابع "اخترنا اللاعبين الأفضل وجميعهم استحقوا تمثيل المنتخب السعودي في المحفل الآسيوي، الجميع سعى بشكل جدي لتطبيق التعليمات والخطط الفنية خلال المباريات".