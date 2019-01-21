محمد هنيدي لتركي آل الشيخ: إحنا زملكوية"

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي على حسابه الرسمي في تويتر فيديو أعلن فيه دعمه للزمالك أمام بيراميدز الذي يدعمه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقال هنيدي في الفيديو ممازحا تركي آل الشيخ: "يا صديقي سامحني ولكن يوم الخميس إحنا زملكوية". ملمحا إلى أنه سيشجع نادي الزمالك.

وعلق آل الشيخ على الفيديو الذي نشره على صفحته في تويتر: «إن رفعتها في الشارب وإن طمنتها في اللحية.

ان رفعتها في الشارب وان طمنتها في اللحية 😎 pic.twitter.com/mGWtLJuB3K — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 21, 2019