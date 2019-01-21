كولينا: سعداء بنجاح تقنية الفيديو في مونديال الأندية وننتظر كأس آسيا

المصدر: البيان الالكتروني

أكد الحكم الدولي الإيطالي السابق بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على نجاح تجربة تقنية الفيديو والمعروفة باسم "VAR"، خلال منافسات كأس العالم للأندية 2018 والتي أقيمت مؤخراً في الإمارات العربية المُتحدة.

وقال كولينا في تصريحات خاصة إلى مراسل شبكة "يوروسبورت عربية": "بكل تأكيد استخدام تقنية الفيديو يساعد الحكم في تحقيق العدالة في مباريات كرة القدم، أعتقد بأن VAR قد أسهمت في ارتفاع نسبة نجاح قرارات الحكام إلى 99.3%".

أضاف "نحن من جانبنا لن نتوقف عن التفكير والدراسة في كيفية إضافة المزيد على تقنية الفيديو، لذلك سوف نسعى لتطويرها خلال الأعوام القليلة القادمة، نعلم تماماً بأن لا أحد يقبل التغيير سريعاً، هذا أمر يحدث حتى في الحياة العادية، ولكن ما حدث في مونديال الأندية وكذلك في كأس العالم 2018 يجعلنا سعداء".

وعن استخدام تقنية الفيديو بكأس آسيا بداية من ربع النهائى أوضح كولينا قائلاً: "بالطبع هذا القرار الأفضل بالنسبة لي، كنت أتمنى استخدام التقنية في البطولة بالكامل.

يُذكر أن ريال مدريد الإسباني قد توج بطلاً للنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية على حساب فريق العين الإماراتي، وذلك بعدما حقق عليه الفوز برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ عدة أسابيع على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.